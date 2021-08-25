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Расписание городских автобусов в Павлограде на 2022 год

Автобус на остановке Гуливер в Павлограде

Актуальное расписание движения городских автобусов в Павлограде. На период карантина график движения на некоторых маршрутах может быть изменен.

Маршрут №1 "Химзавод - завод Литмаш"
Отправление с Химзавода Отправление с Литмаша
06:40  06:55  07:15  07:35  07:55  08:15  08:35  08:55  09:15  09:30  09:55  10:15  10:35  10:55  11:15  11:35  11:55  12:15  12:35  12:55  13:15  13:35  13:55  14:15  14:35  14:55  15:15  15:35  15:55  16:23  16:35  16:55  17:15  17:35  17:55  18:15  18:35  18:55  19:25  19:40  20:00  20:20   05:40  06:00  06:20  06:35  07:00  07:20  07:40  08:00  08:20  08:40  09:00  09:20  09:35  10:00  10:20  10:40  11:05  11:20  11:40  12:05  12:25  12:35  13:00  13:20  13:40  14:00  14:20  14:40  15:05  15:20  15:35  16:00  16:20  16:40  17:00  17:20  17:40  18:00  18:20  18:40  19:05  19:35  
Маршрут №2 "ПШС - Химзавод"
Отправление с ПШС Отправление с Химзавода
06:00  07:30  09:00  10:30  12:00  13:30  15:00  16:30  18:00 06:45  08:15  09:45  11:15  12:45  14:15  15:45  17:15
Маршрут №3 "ул. Степного Фронта - ул. И. Богуна (Бельбес)"
Отправление с ул. Степного Фронта Отправление с ул. И. Богуна
06:50  08:15  09:45  10:45  11:45  13:15  14:15  15:15  16:45  17:45  18:45 06:30  07:15  08:45  10:15  11:15  12:15  13:45  14:45  15:45  17:15  18:15  19:15
Маршрут №4 "ул. Степного Фронта - Сосновка"
Отправление с ул. Степного Фронта Отправление с Сосновки
06:30  08:05  09:35  11:30  13:00  14:40  16:10  17:40 07:10  08:50  10:20  12:15  13:45  15:25  16:55  18:25
Маршрут №5 "ПШС - ЖД Вокзал"
Отправление с ПШС Отправление с ЖД вокзала
06:25  06:55  07:25  07:55  08:25  08:55  09:25  09:55  10:25  10:55  11:25  11:55  12:25  12:55  13:25  13:55  14:25  14:55  15:25  15:55  16:25  16:55  17:25  17:55  18:25  18:55  19:35 06:25  06:55  07:25  07:55  08:25  08:55  09:25  09:55  10:25  10:55  11:25  11:55  12:25  12:55  13:25  13:55  14:25  14:55  15:25  15:55  16:25  16:55  17:25  17:55  18:25  19:05
Маршрут №6 "ПШС - ул. Ватутіна"
Отправление с ПШС Отправление с ул. Ватутина
07:05  08:05  09:05  10:05  11:05  12:05  13:05  14:05  15:05  16:05  17:05  18:05  19:05 06:30  07:35  08:35  09:35  10:35  11:35  12:35  13:35  14:35  15:35  16:35  17:35  18:35  19:35
Маршрут №7 "ул. О. Пчилкы - ул. Прибера"
Отправление с ул. О. Пчилкы Отправление с ул. Прибера
06:30  07:30  08:30  09:30  10:30  11:30  12:30  14:15  15:30  16:30  17:30  18:30 07:00  08:00  09:00  10:00  11:00  12:00  13:00  15:00  16:00  17:00  18:00  19:00
Маршрут №8 "Медучилище - Химзавод"
Отправление с Медучилище Отправление с Химзавода
06:10  06:30  06:50  07:10  07:30  07:55  08:15  08:45  09:10  09:25  09:45  10:10  10:32  10:54  11:15  11:33  11:54  12:15  12:45  13:10  13:30  13:50  14:10  14:33  14:54  15:25  15:45  16:08  16:33  16:50  17:10  17:30  17:50  18:10 07:05  07:25  07:45  08:05  08:25  08:45  09:05  09:45  10:05  10:25  10:45  11:05  11:25  11:45  12:05  12:25  12:45  13:05  13:45  14:05  14:25  14:45  15:05  15:25  15:45  16:13  16:45  17:05  17:25  17:45  18:05  18:30  18:45  19:10
Маршрут №10 "Степного Фронта - Луганская"
Отправление с ул. Степного Фронта Отправление с ул. Луганская
07:30  08:30  09:30  13:30  16:30  17:30 07:05  08:00  09:00  10:00  14:00  17:00  18:00
Маршрут №12 "Литмаш - ПШС"
Отправление с Литмаш Отправление с ПШС
06:25  07:25  08:27  09:25  10:25  11:25  13:25  14:27  15:25  16:25  17:27 07:00  08:00  09:00  10:00  11:00  12:00  14:00 15:00  16:00  17:00  18:00  
Маршрут №13 "Степного Фронта - Комарова"
Отправление с ул. Степного Фронта Отправление с ул. Комарова
06:05  06:16  06:25  06:37  06:48  06:57  07:07  07:16  07:27  07:36  07:47  07:58  08:08  08:17  08:26  08:38  08:47  08:58  09:07  09:16  09:26  09:35  09:46  09:57  10:06  10:16  10:27  10:36  10:46  10:57  11:08  11:17  11:28  11:39  11:48  11:59  12:08  12:17  12:28  12:39  12:49  13:00  13:09  13:18  13:28  13:39  13:50  14:00  14:09  14:20  14:31  14:40  14:51  15:00  15:11  15:20  15:29  15:40  15:49  16:00  16:11  16:20  16:29  16:40  16:51  17:00  17:09  17:20  17:29  17:40  17:51  18:00  18:11  18:22  18:31  18:40  19:02  19:21 06:11  06:31  06:42  06:51  07:02  07:13  07:24  07:32  07:43  07:51  08:02  08:11  08:22  08:33  08:42  08:52  09:01  09:12  09:23  09:32  09:41  09:50  10:01  10:11  10:20  10:31  10:43  10:54  11:03  11:13  11:24  11:33  11:42  11:54  12:05  12:14  12:24  12:33  12:42  12:53  13:05  13:16  13:25  13:34  13:45  13:54  14:04  14:14  14:24  14:35  14:45  14:54  15:05  15:15  15:26  15:35  15:46  15:54  16:03  16:14  16:23  16:35  16:46  16:55  17:06  17:16  17:25  17:34  17:43  17:55  18:06  18:17  18:28  18:37  18:46  18:56
Маршрут №14 "Степного Фронта - Почтовая"
Отправление с ул. Степного Фронта Отправление с ул. Почтовая
06:38  07:56  09:09  10:29  11:50  14:29  15:43  17:06  18:29 07:10  08:30  09:50  11:12  12:27  15:08  16:25  17:45
Маршрут №16 "Химмаш - Литмаш"
Отправление с Химмаша Отправление с Литмаша
07:19  08:54  10:14  11:54  13:14  14:54  16:19  17:40 06:40  08:06  09:38  11:03  12:40  14:06  15:40  17:00  18:20

В расписании возможны изменения в зависимости от количества автобусов на маршруте.

Смотрите также: расписание автобусов Днепр - Павлоград.

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Комментарии ()
  1. Автор Андрей 18 июня 2022, 18:59 #
    Почему так рано едет последний автобус, солнце ещё на улице стоит, а уже последний автобус на сегодня
    ответить
    1. Автор Владимир 04 июня 2022, 17:44 #
      Подскажите, как проехать на павлоградпогрузтранс?
      ответить
      1. Автор Вадим 10 мая 2022, 07:29 #
        Доброго дня. Чому не має ранніх автобусів в сторону «Ливмашу»? Людям також треба їхати на роботу з самого ранку. Врахуйте це будь ласка. Я працюю с 7:00, був маршрут #16 який їздив з ранку, чому зараз його не має? Комендантська година закінчується о 5:00, що заважає повернути автобус?
        ответить
        1. Автор Алла 03 мая 2022, 19:36 #
          Нажаль, розклад некоректний. Рейсу автобусу №3 на 19.15 немає!!! А ми керувалися ваштм розкладом(((
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          1. Автор Инна 13 мая 2022, 12:46 #
            Перевозчики ездят как хотят, зачем тогда расписание? Тоже столкнулась с такой проблемой, ждала восьмерку, а ее не было
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