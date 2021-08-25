Расписание городских автобусов в Павлограде на 2022 год

Актуальное расписание движения городских автобусов в Павлограде. На период карантина график движения на некоторых маршрутах может быть изменен.

Маршрут №1 "Химзавод - завод Литмаш"

Отправление с Химзавода Отправление с Литмаша 06:40 06:55 07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:15 09:30 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:23 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 19:25 19:40 20:00 20:20 05:40 06:00 06:20 06:35 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:35 10:00 10:20 10:40 11:05 11:20 11:40 12:05 12:25 12:35 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:05 15:20 15:35 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:05 19:35

Маршрут №2 "ПШС - Химзавод"

Отправление с ПШС Отправление с Химзавода 06:00 07:30 09:00 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 18:00 06:45 08:15 09:45 11:15 12:45 14:15 15:45 17:15

Маршрут №3 "ул. Степного Фронта - ул. И. Богуна (Бельбес)"

Отправление с ул. Степного Фронта Отправление с ул. И. Богуна 06:50 08:15 09:45 10:45 11:45 13:15 14:15 15:15 16:45 17:45 18:45 06:30 07:15 08:45 10:15 11:15 12:15 13:45 14:45 15:45 17:15 18:15 19:15

Маршрут №4 "ул. Степного Фронта - Сосновка"

Отправление с ул. Степного Фронта Отправление с Сосновки 06:30 08:05 09:35 11:30 13:00 14:40 16:10 17:40 07:10 08:50 10:20 12:15 13:45 15:25 16:55 18:25

Маршрут №5 "ПШС - ЖД Вокзал"

Отправление с ПШС Отправление с ЖД вокзала 06:25 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:35 06:25 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 19:05

Маршрут №6 "ПШС - ул. Ватутіна"

Отправление с ПШС Отправление с ул. Ватутина 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 06:30 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35

Маршрут №7 "ул. О. Пчилкы - ул. Прибера"

Отправление с ул. О. Пчилкы Отправление с ул. Прибера 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 14:15 15:30 16:30 17:30 18:30 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

Маршрут №8 "Медучилище - Химзавод"

Отправление с Медучилище Отправление с Химзавода 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:55 08:15 08:45 09:10 09:25 09:45 10:10 10:32 10:54 11:15 11:33 11:54 12:15 12:45 13:10 13:30 13:50 14:10 14:33 14:54 15:25 15:45 16:08 16:33 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 07:05 07:25 07:45 08:05 08:25 08:45 09:05 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:13 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:30 18:45 19:10

Маршрут №10 "Степного Фронта - Луганская"

Отправление с ул. Степного Фронта Отправление с ул. Луганская 07:30 08:30 09:30 13:30 16:30 17:30 07:05 08:00 09:00 10:00 14:00 17:00 18:00

Маршрут №12 "Литмаш - ПШС"

Отправление с Литмаш Отправление с ПШС 06:25 07:25 08:27 09:25 10:25 11:25 13:25 14:27 15:25 16:25 17:27 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Маршрут №13 "Степного Фронта - Комарова"

Отправление с ул. Степного Фронта Отправление с ул. Комарова 06:05 06:16 06:25 06:37 06:48 06:57 07:07 07:16 07:27 07:36 07:47 07:58 08:08 08:17 08:26 08:38 08:47 08:58 09:07 09:16 09:26 09:35 09:46 09:57 10:06 10:16 10:27 10:36 10:46 10:57 11:08 11:17 11:28 11:39 11:48 11:59 12:08 12:17 12:28 12:39 12:49 13:00 13:09 13:18 13:28 13:39 13:50 14:00 14:09 14:20 14:31 14:40 14:51 15:00 15:11 15:20 15:29 15:40 15:49 16:00 16:11 16:20 16:29 16:40 16:51 17:00 17:09 17:20 17:29 17:40 17:51 18:00 18:11 18:22 18:31 18:40 19:02 19:21 06:11 06:31 06:42 06:51 07:02 07:13 07:24 07:32 07:43 07:51 08:02 08:11 08:22 08:33 08:42 08:52 09:01 09:12 09:23 09:32 09:41 09:50 10:01 10:11 10:20 10:31 10:43 10:54 11:03 11:13 11:24 11:33 11:42 11:54 12:05 12:14 12:24 12:33 12:42 12:53 13:05 13:16 13:25 13:34 13:45 13:54 14:04 14:14 14:24 14:35 14:45 14:54 15:05 15:15 15:26 15:35 15:46 15:54 16:03 16:14 16:23 16:35 16:46 16:55 17:06 17:16 17:25 17:34 17:43 17:55 18:06 18:17 18:28 18:37 18:46 18:56

Маршрут №14 "Степного Фронта - Почтовая"

Отправление с ул. Степного Фронта Отправление с ул. Почтовая 06:38 07:56 09:09 10:29 11:50 14:29 15:43 17:06 18:29 07:10 08:30 09:50 11:12 12:27 15:08 16:25 17:45

Маршрут №16 "Химмаш - Литмаш"

Отправление с Химмаша Отправление с Литмаша 07:19 08:54 10:14 11:54 13:14 14:54 16:19 17:40 06:40 08:06 09:38 11:03 12:40 14:06 15:40 17:00 18:20

В расписании возможны изменения в зависимости от количества автобусов на маршруте.

Смотрите также: расписание автобусов Днепр - Павлоград.